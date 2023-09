Sú lepšie slané alebo sladké raňajky? Čo odporúča odborník?

Musíme sa stihnúť naraňajkovať do hodiny po zobudení? Je zdravšia ovsená kaša alebo omeleta? Výživová špecialistka Zdenka Solík nám prezradila, či si môžeme každý deň dopriať vajíčka. A posvietili sme si aj na Slovákmi milovanú vianočku s džemom.

Sú lepšie teplé alebo studené raňajky? A čo robiť, ak nie ste ráno hladní? Môžeme piť kávu pred raňajkami alebo až po nich? A čo ostatné nápoje: čaj, džúsy, kakao, acidofilné mlieko? Ako by mali vyzerať raňajky, ktoré nás zasýtia a dodajú nám dostatok energie na celé predpoludnie? Môže si celá rodina dať rovnaké jedlo? Čo by mala mať na tanieri žena v zrelom veku, školopovinné dieťa a muž, ktorý manuálne pracuje? Dozviete sa aj ktoré potraviny by sme ráno vôbec jesť nemali.

Všetko sa dozviete v novej časti nášho podcastu:

Chcete vedieť viac? Túto, aj ďalšie časti podcastu Dobré jedlo pre Zdravie nájdete na Spotify:

