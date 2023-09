Ako si udržať čistú kuchyňu bez baktérii? Dajte na tieto dobré rady.

Vydezinfikujte dosku

Čo je okrem noža váš najčastejšie používaný kuchynský pomocník? Doska na krájanie potravín. Tá však môže byť útočiskom množstva baktérií.

Zdroj: Shutterstock

Aby ste ju udržali v čistote, nezabudnite ju po každom použití dôkladne opláchnuť teplou vodou a následne potrieť citrónovou šťavou. Šťavu nechajte pôsobiť niekoľko minút a potom dosku opláchnite. Takto dosku vydezinfikujete a odstránite aj nežiaduci zápach.

Plastové dosky môžete dávať do umývačky, ale drevené by sa vám po čase rozpadli, tak pozor na to, radí portál Život.