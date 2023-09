Plnená PAPRIKA: Dáte si radšej slovenskú alebo grécku? Obe sú skvelé!

Papriku kedysi doviezli do našich končín až zo Strednej Ameriky. Tak sme si ju všetci obľúbili, že natrvalo zakotvila v našej kuchyni. My ju poznáme naplnenú mäsom v paradajkovej omáčke, Gréci ju plnia syrom a olivami, Španieli napríklad ryžou so šafranom.

PLNENÁ PAPRIKA Plnená paprika. Zdroj: LAURA WITTEKOVA 4 PORCIE, PRÍPRAVA 35 MINÚT, VARENIE 65 MINÚT Potrebujete: Na náplň: 150 g ryže

500 g mletého bravčového mäsa

2 vajcia

1 lyžička majoránu

1 lyžička mletej červenej papriky

1 lyžička sušeného cesnaku

1 cibuľa

6 zelených paprík

soľ, korenie Na omáčku: 50 g paradajkového pretlaku

1 lyžica kryštálového cukru

400 g paradajkovej šťavy

800 ml vody

1 menšia cibuľa v celku

1 bobkový list

3 zrniečka celého nového korenia

2 lyžice hladkej múky

4 lyžice vody POSTUP: Ryžu uvarte vopred a nechajte vychladnúť. V mise dobre zmiešajte mleté mäso, uvarenú ryžu, vajíčka, soľ, korenie, majorán, červenú papriku, cesnak a nadrobno nakrájanú cibuľu. Papriky umyte a odstráňte stopku aj s jadierkami. Naplňte zmesou a odložte. Zo zvyšnej mäsovej zmesi vytvarujte guľky. Do veľkého hrnca dajte paradajkový pretlak spolu s cukrom a približne 2 minúty restujte, aby sa cukor rozpustil a skaramelizoval. Zalejte paradajkovou šťavou, vodou, pridajte cibuľu, bobkový list, nové korenie a priveďte do varu. Do vriacej omáčky vložte najskôr plnené papriky a po 20 minútach pridajte mäsové guľky. Varte ešte 30 minút. Potom papriky aj guľky vyberte a omáčku zahustite zátrepkou – múku zmiešate s vodou a pridáte k omáčke. Za stáleho miešania priveďte do varu. Varte 2 minúty a následne pridajte papriky a guľky. Odstavte a môžete podávať s varenými zemiakmi s maslom a petržlenovou vňaťou alebo s knedľou. Recept na grécku plnenú papriku nájdete na ďalšej strane >>>