Tradičný SLIVKOVÝ PODLESNÍK: Rozvonia celý dom a oblížete si po ňom všetky prsty!

Takto chutí detstvo! Na slivkové koláče máme slabosť a veríme že nie sme sami. Tento slivkový podlesník je skrátka božský!

SLIVKOVÝ PODLESNÍK

1 MALÝ PEKÁČ, PRÍPRAVA 15 MINÚT, PEČENIE 40 MINÚT

Potrebujete:

10 zemiakov

1 vajce

štipka soli

1 lyžica hladkej múky

15 sliviek

masť na vymastenie pekáčika

práškový cukor na posypanie

POSTUP:

Zemiaky ošúpte, umyte a nastrúhajte na jemno. Slivky prekrojte na polovice a zbavte kôstok. Z nastrúhaných zemiakov zlejte prebytočnú vodu, pridajte k nim vajce, soľ, múku a premiešajte. Malý pekáč potrite masťou, nalejte doň polovicu cesta a poukladajte naň slivky. Zalejte druhou polovicou cesta. Pečte v rúre predhriatej na 200 °C asi 40 minút. Podlesník podávajte posypaný práškovým cukrom.

Dobrý tip: So sladkou plnkou môžete experimentovať. V zime ich naplňte slivkami namočenými do rumu, alebo hrozienkami macerovanými v sladkom víne. Alebo namiesto sliviek môžete do plnky dať jablká nastrúhané na hrubo.

