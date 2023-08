Majú minimum kalórií a pritom sú to také dobroty! Spoznajte 15 potravín, ktoré vám pomôžu k vysnívanej postave.

Existuje skupina potravín, z ktorých jednoducho nepriberiete. Výživová lekárka Dr. Lisa Young v Insider hovorí, že ide najmä o neškrobové ovocie a zeleninu. Zväčša sú tvorené vodou, majú málo kalórií a obsahujú vlákninu, po ktorej sa budete cítiť nasýtení. Hoci nemajú vysoký obsah bielkovín, sú bohaté na vitamíny, antioxidanty a ďalšie živiny. Aj preto by ste ich mali zaradiť do svojho jedálnička, píše portál Plus JEDEN DEŇ.

1. Zeler - 6 kalórií

Zdroj: Shutterstock

Takmer 95 percent zeleru tvorí voda, ale to neznamená, že táto zelenina nemá významné zdravotné výhody. Zeler obsahuje draslík, kyselinu listovú, vlákninu a 30 percent dennej potreby vitamínu K. Jedna dávka obsahuje len šesť kalórií. Najlepšie je konzumovať čerstvý zeler.