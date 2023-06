Sú plné vitamínov, antioxidantov a majú minimum kalórií. Vedeli ste, že JAHODY sú takisto perfektné pre vašu pamäť a bojujú proti rakovine?

1. Krásne voňajú

Jahody sú SUPER OVOCIE! Zdroj: Shutterstock

Máme to potvrdené! Ako upozornil portál webmd.com, výraznej aróme jahôd nedokážete odolať, lebo patrí medzi najzložitejšie na svete. Má ju na svedomí až 300 rôznych voňavých látok, a to je dosť na to, aby sa sladučké bobule stali aj vašou láskou na celý život. Užívajte si domáce jahody do sýta v dezertoch, home made zmzline alebo kokteiloch, kým dozrievajú. Sú bohatým zdrojom vitamínu C, A, B či E a tiež mnohých minerálov, no a pozor, tvrdenia, že diabetici ich nemôžu, už dávno neplatia!