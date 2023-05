Podcast Dobré jedlo pre Zdravie: Je jarný detox nevyhnutnosť alebo módny trend?

Potrebuje pečeň a žlčník skutočne detox alebo je to len módny trend? Ktoré bylinky sa oplatí pomlieť, uvariť alebo pridať do tinktúry? V dnešnom podcaste sme zisťovali u bylinkárky Ivety Henzelyovej aj to, ako dlho by sme mali piť bylinkové čaje, aby nám neublížili.