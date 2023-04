Dezerty alebo umelecké diela? Výtvory tejto cukrárky vás postavia zo stoličky! Fíí, dokonalé!

Moderné minimalistické dezerty sa vyznačujú jednoduchosťou, čistotou vo farbách aj v dekoráciách.

Minimalistické dezerty sú často vyrobené z čistých, kvalitných ingrediencií a zdobia ich jednoduché a elegantné línie a tvary. Farby sú často neutrálne, ako biela, béžová, sivá a čierna, ktoré sa môžu prípadne dopĺňať o jemné pastelové odtiene.

Instagramerka Camilla na svoj profil pridáva dezerty, ktoré pripomínajú umelecké diela. V prípade jej minimalistických dezertov často uplatňuje aj koncept "less is more". Je to prístup, ktorý zdôrazňuje, že v jednoduchosti je krása a že menej často znamená viac.

