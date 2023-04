Shutterstock Dobre jedlo Tipy Chcete mať svoj domáci čaj? TAKTO si ho môžete vypestovať raz dva!

Trošku to potrvá, no nemusíte pochybovať o tom, že to za vašu snahu a trpezlivosť bude stáť. Z jednej rastliny dokážete spraviť zelený, čierny aj biely čaj.