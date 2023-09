Chutná CHRENOVKA alebo KÔPROVKA? Ktorá omáčka u vás vyhráva?

Mohli by nám ponúkať všakovaké delikatesy z panovníckych dvorov! Ak by pred nás postavili tanier s dobrou chrenovkou alebo kôprovou omáčkou, mali by sme oči len pre ne. Klasiku majú naše chuťové bunky zakódovanú.

HOVÄDZIE S CHRENOVOU OMÁČKOU Zdroj: Dobré jedlo/Natália Jablonková 4 PORCIE, PRÍPRAVA 20 MINÚT, VARENIE 2-3 HODINY Potrebujete: 800 g hovädzieho mäsa (stehno, plece)

2 cibule

2 hrste nakrájanej koreňovej zeleniny (petržlen, zeler, mrkva)

3 strúčiky cesnaku

3 guľôčky nového korenia

pol lyžičky celého čierneho korenia

2 bobkové listy1 l vody alebo vývaru50 g masla a 50 g múky (nemusí byť)

200 ml smotany na šľahanie

cukor a ocot

strúhaný čerstvý alebo sterilizovaný chren

strúhaný čerstvý alebo sterilizovaný chren 1 lyžica masla na zjemnenie omáčkysoľ, mleté biele korenie

bravčová masť alebo olej Čítajte viac LUXUSNÝ OBED ako od šéfkuchára: ŠŤAVNATÁ bravčová PANENKA so SLIVKOVOU OMÁČKOU POSTUP Hovädzie mäso deň vopred nasoľte. Zviažte ho kuchynským špagátikom, ak má nepravidelný tvar. Na druhý deň mäso osušte kuchynskou papierovou utierkou a sprudka opečte zo všetkých strán na rozpálenom tuku. Vyberte ho z hrnca a na výpeku opražte nahrubo nakrájanú cibuľu (ak treba, pridajte ešte tuk), nakrájanú koreňovú zeleninu a nakoniec pridajte celý cesnak, korenia a bobkové listy. Mäso vráťte do hrnca, podlejte ho vodou alebo vývarom, prikryte papierom na pečenie a pokrievkou a hrniec vložte do rúry vyhriatej na 135 °C asi na 4 hodiny. Mäso raz za hodinu otočte. Hrniec vyberte z rúry, mäso nechajte mierne vychladnúť v tekutine, vyberte ho z hrnca a tekutinu sceďte. Hladkú múku krátko opražte na masle (ak nepoužívate zápražku, zahustite vývar napríklad nastrúhaným zemiakom) a postupne pomaly do zápražky prilievajte vývar z mäsa. Povarte ho asi 15 minút do želanej hustoty, zjemnite smotanou na šľahanie a ešte pár minút povarte. Omáčku dochuťte cukrom, octom, soľou a mletým bielym korením. Do omáčky nastrúhajte čerstvý alebo pridajte sterilizovaný chren a zjemnite ju trochou masla. Podávajte s knedľami. Máte radi "koprovku"? Recept je TU >>>