Zmiernite páľavu ľadovým drinkom: Ktorý z našich obľúbencov si vyberiete?

ĽADOVÝ ČAJ Z ČERVENÝCH RÍBEZLÍ

8 PORCIÍ, PRÍPRAVA 20 MINÚT, CHLADENIE 2 HODINY

Potrebujete:

1 kg červených ríbezlí

2 litre vody

3 lyžice kryštálového cukru

1 vrecúško čierneho čaju

1 pomaranč

kocky ľadu

vetvička mäty

POSTUP:

1. Ríbezle opláchnite studenou vodou a odstopkujte. Pár neodstopkovaných kusov odložte na ozdobenie. Ríbezle dajte variť do 2 l vody. Prisypte cukor, priveďte do varu a vložte čajové vrecúško. Varte asi 1 minútu a premiešavajte. Odstavte a po 2 minútach čajové vrecko vyberte. Odvar nechajte vychladnúť a potom ho prepasírujte cez jemné sitko, aby ste oddelili zrniečka a šupky. Odložte ho do chladničky na 2 hodiny.

2. Čaj ochuťte šťavou z polovice pomaranča, druhú polovicu nakrájajte na mesiačiky a dajte do čaju. Pridajte ľad, väčšinu odložených neodstopkovaných ríbezlí a vetvičku mäty. Nalejte do pohárov a ozdobte ich zvyšnými strapcami ríbezlí.

