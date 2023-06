Špagetová DIÉTA Sophie Loren funguje: Fenomenálna herečka sa cíti na 20 a stále vyzerá BOŽSKY!

Že z cestovín sa priberá? Slávna diva ich je od detstva a krátko pred deväťdesiatkou vyzerá neuveriteľne. Na jej diétu si posvietili aj vedci... a aha, na čo prišli!

Určite poznáte vetu: Za svoj vzhľad vďačím špagetám! Sophia Loren síce pred pár rokmi poprela, že by ju vôbec niekedy vyslovila, tak či tak, autorstvo sa jej pripisovalo celú večnosť práve preto, že naozaj vyzerá božsky a vôbec nepriberá v páse. A to, že špagety s paradajkovou omáčkou patria do jej jedálneho lístka od detstva, samozrejme, kvituje... "RADŠEJ jem svoje cestoviny a pijem milované víno, ako by som mala veľkosť NULA!" povedala pred dvomi rokmi v rozhovore pre magazín AARP herečka, ktorá má krásne ženské tvary aj po osemdesiatke! "Často sa cítim na 20," dodala herečka, ktorá je celý svoj život verná stredomorskej diéte. Okrem cestovín si teda dopraje aj veľa čerstvej zeleniny, ryby a morské plody, strukoviny, celozrnné výrobky, bylinky a kvalitné víno - no všetko s mierou.

Super správa!

Aj výskumy z torontskej univerzity St. Michael's Hospitalhovoria o tom, že ak chcete zhodiť, alebo si udržať svoju hmotnosť, milovaných cestovín sa vzdávať nemusíte. „Prišli sme na to, že cestoviny nemajú žiadnu súvislosť s priberaním a ukladaním tukových vankúšikov,“ tvrdí šéf výskumu John Sievenpiper, ktorý do svojho výskumu zapojil až 2500 ľudí!Tí jedli cestoviny denne. "V skutočnosti, nielenže nepribrali, oni dokonca trochu schudli. Cestovinová diéta tak môže byť súčasťou každej zdravej diéty, aj tej, vďaka ktorej sa chudne," dodal.

Tak ako, dáte si dnes na večeru aglio olio alebo al pomodoro :)?

