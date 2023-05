Ako by mal „anticholesterolový“ jedálniček vyzerať? Pozrite, čo na to hovorí odborníčka!

Ako informuje portál Zdravie, približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku možno pripísať rizikovým faktorom životosprávy, ako sú nezdravé stravovanie, nízka fyzická aktivita či fajčenie. Ide zhruba o 25-tisíc úmrtí ročne, ktorým by bolo možné predísť, ak by ľudia žili zdravšie.

Ak by ste s vysokým cholesterolom prišli k primárke MUDr. Ivane Soóšovej, dala by vám pár základných rád. „Ak ste obézni, schudnite. Upravte stravu – menej cukrov, tukov, jedzte prevažne rastlinnú stravu, hlavne zeleninu, mäso len párkrát do týždňa, ideálne ryby, biele mäso, z tukov olivový olej, orechy, nie upravované, ale v priro­dzenej forme.“

Ako na to?

Ako by mal „anticholesterolový“ jedálniček vyzerať, nám konkrétnejšie prezradila výživová odborníčka Zdena Havettová. „Kombinácia nasýtených tukov a priemyselne spracovaných potravín vám rozhodne nepomôže. K rizikovým potravinám patria aj údeniny, šunky, salámy, párky, potraviny s dlhou lehotou trvanlivosti, nadmerné množstvo alkoholu, topené syry a častá konzumácia jedál v stánkoch s rýchlym občerstvením,“ uvádza prvý medzník v strave, ktorý by ste mali prehodnotiť.

Na snímke je Zdenka Havettová výživová poradkyňa pri zaváraní zo soľou. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

„Pozor by ste si mali dávať na priemyselne spracované výrobky s vysokým obsahom cukru a veľmi rizikovým faktorom je aj alkohol. Kombinácia týchto dvoch zložiek môže prispievať k vyššej hladine cholesterolu. Obmedzte vo svojej strave sušienky, hotové jedlá, sladké koláče, sladené vločky, sladké sýtené nápoje a polotovary,“ vykresľuje odborníčka, čo platí pre tých s vysokým cholesterolom, ale aj tých, ktorí ho zatiaľ nemajú, no ani nechcú.

