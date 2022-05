Ako GAZDOVALI naše STARÉ MAMY, keď mali hlboko do vrecka? Inšpirujte sa!

Obmedzená ponuka surovín i hlboko do peňaženky. Asi tak vyzeral bežný život nejednej gazdinky v povojnových rokoch. Veľmi vyskakovať nemohli, ale zvládli to. Listovanie a čítanie v povojnovej kuchárskej literatúre je nesmierne inšpiratívne.

TRIKRÁT STAČÍ

Jedla nebolo dosť. Svedčí o tom aj to, že autori si kládli otázku, koľkokrát denne sa má jesť. Odpoveď by dnes mnohých asi neuspokojila. Stačilo jesť ráno, na obed a večer. Päť porcií za deň dostali len deti a ľudia, ktorí veľmi ťažko pracovali. Dokonca aj ťažko pracujúci si mali vystačiť so štyrmi jedlami za deň – vynechaný bol olovrant. Jesť mali ľudia vždy v určitom čase a tento čas presne zachovávať. Mali jesť pomaly a hlavne teplé jedlá, takže gazdinky varili nielen obed, ale aj večeru.

PRAKTICKÉ RADY

Nielen dnes, ale aj po vojne malo jedlo „utužiť zdravie“ a spríjemniť život. Odporúčalo sa variť chutne, ale aj úsporne. Už vtedy sa vedelo, že lepší je čierny chlieb ako biely, biele pečivo či koláče. Polievku mala gazdinka podávať na obed, ale aj na večeru, hlavne keď bol obed len skromný. Vtedy bola polievka úvodom k objemnejšej a sýtejšej večeri. Rovnako sa mali v jednotlivých dňoch strie­dať slané a sladké jedlá. A, samozrejme, nemalo sa to preháňať so soľou a s korením.

