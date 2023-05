Maslo rozohrejte v hrnci, pridajte očistený a nadrobno nasekaný cesnak a šalotku. Špenátové listy opláchnite a nechajte odkvapkať na čistej utierke. Pridajte ho do hrnca, premiešajte, prikryte pokrievkou a nechajte 5 minút podusiť na miernom ohni.

Podusený špenát zalejte teplým vývarom a priveďte do varu. Potom odstavte a do horúcej polievky vmiešajte žĺtok rozmiešaný v smotane. Ochuťte soľou, korením a štipkou muškátového orieška.

krok

Vo väčšom hrnci priveďte vodu do varu, pridajte ocot a vajce rozbite do pohára. Vodu prudko rozmiešajte, aby ste vytvorili vír, a opatrne vlejte vajce. Po 5 minútach ho vyberte dierovanou naberačkou a odložte do tepla. Rovnako uvarte aj zvyšné vajcia.