Fantastický HRNČEKOVÝ KOLÁČ: Rýchly RECEPT plný tvarohu a ovocia, DOMA sa po ňom zapráši!

Autorka receptu Katka používa špaldové cesto a tvaroh ako základ pre viac druhov koláčov. Ovocie v ňom obmieňa podľa sezóny, no výborný je vraj aj s tekvicou – jednoducho ju nastrúha navrch a šup do rúry! My sme si po jej rodinnom koláči oblízali všetky prsty. Určite si ho upečte!

Hrnčekový koláč s tvarohom a ovocím Hrnčekový špaldový koláč s tvarohom sme ochutnali na návšteve u Katky. Dobré jedlo pozvala k sebe domov. Zdroj: Dobré jedlo/Petra Bošanská NA 1 STREDNE VEĽKÝ PLECH, PRÍPRAVA 15 MINÚT, PEČENIE 35 MINÚT Potrebujete: Na cesto: 3 vajcia

1 hrnček trstinového cukru

250 ml plnotučného acidofilného mlieka (alebo 1 biely jogurt)

pol hrnčeka oleja

1 hrnček špaldovej múky (toľko, aby bolo cesto husté, no tekuté)

pol prášku do pečiva

2 lyžice kakaa Na krém: 1 vajce

3 lyžice trstinového cukru

1 vanilkový cukor

250 g tvarohu

obľúbené ovocie na posypanie Katka z Ivánky pri Dunaji je verná čitateľka Dobrého jedla. Jej špaldový koláčik bude chutiť celej vašej rodine! Zdroj: Petra Bošanská/Dobré jedlo POSTUP: Vajcia s cukrom vyšľahajte do peny. Striedavo do nej pridávajte „acidko“ a olej, nakoniec prisypte múku zmiešanú s práškom do pečiva – toľko, aby bolo cesto dostatočne husté, no zostalo tekuté. Cesto vylejte na plech vystlaný papierom na pečenie. Ingrediencie na tvarohový krém rozmixujte ponorným mixérom na hladkú hmotu. Na kakaovom ceste urobte malou lyžicou diery a do nich vlejte tvarohový krém. Pečte 10 minút pri teplote 220 °C, potom 15 minút pri 190 °C a 10 minút pred koncom pečenia pridajte ovocie a zatlačte ho do cesta, aby nezhorelo. Počkajte, kým vychladne, a môžete krájať. Dobrú chuť! ČO dnes PIECŤ? Ďalšie super tipy na HRNČEKOVÉ KOLÁČE sú v našej GALÉRII: KLIKNITE SEM!