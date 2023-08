Krásna gurmánka MARTINA SCHINDLEROVÁ: Na tomto si pochutila v lete najviac!

Neverili by ste aká je Martina gurmánka, ale aj šikovná kuchárka. Vysúšajte tento raz jej ľahký šalátik!

Pri mori aj na hubách

Martina - úspešná hubárka. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CiiKn_zq8mK/

Éterická speváčka sa na leto teší po celý rok a nevadí, ak je aj trocha pracovné. Tešila sa na hudobné vystúpenia, nahrávanie a pomedzi to aj na krásne dni prázdnin so svojimi dvomi deťmi. A viete, čoho sa Martina nevie dočkať najviac? „Leto si neviem predstaviť bez chorvátskych špecialít, počnúc ich bielym chlebom, ktorý čašníci nosia na stôl pred hlavným jedlom. Milujem pečenú chobotnicu aj lignje na žaru, už len pri pomyslení na ne cítim v ústach bazalkové pesto, ktorým chorvátski kuchári všetky tie dobroty prelievajú,“ zalizuje sa Martina. „Neskôr v lete a na jeseň chodíme s priateľom Marcelom na Kysuce na huby. Vypražené bedle sú lepšie ako rezeň!“ Martina má k vareniu blízko. „V lete si radi robievame tento fantastický, jednoduchý osviežujúci šalát.“ Vyskúšajte, určite oceníte aj to, že je hneď hotový!

