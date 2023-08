ROZKVITNUTÉ TORTY s dotykom prírody: Nechajte sa inšpirovať novým TRENDOM

Vstúpte do sveta dezertov, kde sa umenie stretáva s prírodou.

Kombinácia chutí a krásy v cukrárstve vždy tvorila úchvatný zážitok pre zmysly. V súčasnosti však cukrári a kuchári z celého sveta zavádzajú nový trend, ktorý prináša do sveta dezertov úplne nový rozmer – torty zdobené lisovanými kvetmi. Tento zdanlivo jednoduchý, no nesmierne zaujímavý koncept vnáša do cukrárstva umelecký dotyk a prírodnú eleganciu.

Torty zdobené lisovanými kvetmi nájdeme čoraz častejšie na oslavách, svadbách, jubileách či iných špeciálnych udalostiach. Vďaka ich jemnosti a prírodnej estetike sú tieto dezerty skutočne univerzálne a vhodné pre rôzne príležitosti.