Zapriahnite deti do veľkonočného pečenia: Tento RECEPT na LINECKÉ PEČIVO je istota!

Ako inak, Julko s Vilkom radi maškrtia aj počas Veľkej noci. S maminou Veronikou si preto vždy napečú linecké keksíky, po ktorých sa u nich doma len tak zapráši. Aj vy radšej zarobte hneď dve dávky, nech máte dosť pre celú rodinu.

Veľkonočné linecké pečivo

40 KUSOV, PRÍPRAVA 35 MINÚT, PEČENIE 7-8 MINÚT

Potrebujete:

250 g masla izbovej teploty

120 g práškového cukru

350 g hladkej múky

pol lyžičky mletej vanilky alebo 1 balíček vanilkového cukru

kôra z biocitróna

4 žĺtky

marhuľový alebo malinový džem na plnenie

práškový cukor na posypanie

POSTUP:

Všetky suroviny na cesto vložte do misy kuchynského robota a vypracujte hladké cesto. Zabaľte ho do fólie a odložte do chladnička aspoň na 2 hodiny, ideálne však na noc.

Oddýchnuté cesto rozvaľkajte a vykrajujte rôzne jarné alebo veľkonočné tvary, napríklad vajíčka, kvietky, sliepočky, zajkov… Koláčiky rozložte na plech vystlaný papierom na pečenie a dajte piecť do rúry vyhriatej na 180 °C približne na 7-8 minút. Nechajte ich vychladnúť na plechu.

Teraz sa môžete pustiť do zlepovania - použite dobrý domáci džem. Zlepené koláčiky nechajte aspoň deň tuhnúť – tak nasiaknu džemom. Jemne ich posypte práškovým cukrom a môžete sa pustiť do maškrtenia.

