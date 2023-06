Pamätáte si PEČENÉ BUCHTY z tohto kultového filmu? Máme SUPER RECEPT!

Scénu z komédie, bez ktorej by letné prázdniny hádam ani nemali tú správnu chuť, musíte poznať naspamäť!

Večne utáraný Vašek sa s tatom horolezcom a „novým“ dedom „zakecá“ pri varení večere natoľko, že tanier plný krásnych a voňavých buchiet nechtiac „vylepší“ postrúhanou uhorkou. Ešteže ich mama Anna pečie naozaj rada – a to aj na dedine, kde ju nečakala vysnívaná super dovolenka, ale poriadne „vzrúšo“…

„Co dělá? Kam strouhá tu okurku?,“ pýta sa prekvapená, no nie šokovaná mama Anna (svojho Vaška predsa dobre pozná) v kultovom filme Ako dostať otecka do polepšovne. A chudákovi dedovi, ktorý spoznal vnuka len nedávno, už neostáva nič iné iba skonštatovať: „Mne do buchet.“

Pečené tvarohové buchty ako z filmu

Najlepšie buchty! Zdroj: LAURA WITTEKOVÁ

32 KUSOV PRÍPRAVA 60 MINÚT PEČENIE 35 MINÚT

Potrebujete:

Na cesto:

500 g polohrubej múky

80 g kryštálového cukru

120 g masla

30 g droždia

1 balíček vanilkového cukru

250 ml mlieka

2 žĺtky

1 lyžica nastrúhanej citrónovej kôry

štipka soli

Na plnku:

250 g tvarohu

60 g práškového cukru

1 vanilkový cukor

1 lyžica rumu

2 lyžice hrozienok

2 vajcia

Čítajte viac Nebeská PIŠKÓTOVÁ TORTA s malinami PRE DETI: RECEPT máme zo známej pekárne Fertucha!

POSTUP:

Múku vsypte do misy, urobte v nej jamku a do nej rodrobte droždie. Posypte cukrom a zalejte teplým mliekom. Nechajte vykysnúť kvások. Potom do misy pridajte vanilkový cukor, citrónovú kôru, žĺtky a rozpustené maslo. Vypracujte mäkké cesto a odložte asi na 30 minút kysnúť pod utierkou. Vykysnuté cesto rozdeľte na 4 diely a každé z nich ešte na 8. Dieliky naplňte tvarohom a vytvarujte z nich buchty. Plnku si pripravíte jednoducho: Tvaroh vymiešajte so žĺtkom a cukrom. Ochuťte ho rumom, pridajte hrozienka a nakoniec zľahka vmiešajte sneh z bielkov. Buchty ukladajte na vymastený plech tesne vedľa seba a potrite ich rozpusteným maslom. Pečte v rúre vyhriatej na 180 °C asi 35 minút. Dobrú chuť!

Už ste počuli náš podcast?