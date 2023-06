Radi "zobkáte" MANDLE? Tak toto by ste o nich mali vedieť!

Mandle môžete jedávať surové aj pražené a neprídete o zdravotné benefity, ktoré ponúkajú. Najlepšie je vychutnávať si ich každý deň!

Mandle nie sú tak celkom orechy

Možno ste ani netušili fakt, že mandle síce považujeme za orechy, no v skutočnosti ide o semiačka mandľovníka. Tomuto stromu sa zo všetkého najlepšie darí v subtropických oblastiach, avšak vyrásť dokáže aj u nás. Teplé oblasti mu prospievajú natoľko, že môže dosiahnuť až výšku 12 metrov. Na mandľovníku je zaujímavé aj to, že jej najbližším príbuzným sú broskyne a marhule. No čo sa týka jadierok, mandle hrajú úplne inú chuťovú aj zdravotnú ligu ako kôstky jeho príbuzných, píše portál Magazín.

Čítajte viac Rozprávkové torty, ktoré potešia: Z výtvorov TEJTO cukrárky nespustia zrak malí ani veľkí!

Chrumkavý multivitamín

Surové mandle sú veľmi bohaté na živiny a môžu byť súčasťou zdravej výživy na dennej báze. Konzumácia mandlí prispeje k dennej potrebe vlákniny, vitamínu E, horčíka, mangánu. Práve vysoký obsah vlákniny v mandliach pomáha kontrolovať hladinu cukru v krvi, znižovať krvný tlak a cholesterol a udržiavať zdravie čriev.

Čítajte viac Hlboko do vrecka a ďaleko do výplaty? Navarte NA VÍKEND tieto chutné RECEPTY ZO ZÁSOB

Zdravé tuky na dosah ruky

Mandle majú aj vysoký obsah nenasýtených tukov. To zohráva významnú úlohu pri udržiavaní zdravia srdca, ale pomáha znižovať hladinu celkového a LDL cholesterolu. Vitamín E v mandliach funguje ako silný antioxidant, ktorý pomáha chrániť telo pred rôznymi chorobami neutralizáciou voľných radikálov. Vysoký obsah horčíka bude hrať úlohu nielen pri znižovaní krvného tlaku, ale tiež pomáha udržiavať svalovú funkciu a predchádzať svalovým kŕčom.

Čítajte viac Baza nie je dobrá len na sirup: Starodávny RECEPT NA BAZOVÝ OCOT je priam KYSLÝ ZÁZRAK

Preč so zápalom

Vzhľadom na to, že mandle sú bohaté na antioxidanty, môžu pomôcť znížiť zápal vo vašom tele. Zdravé sú surové aj pražené orechy a ideálne je mať kombináciu oboch druhov. Surové orechy majú tendenciu mať o niečo nižší obsah tuku a sodíka, ale pražené orechy môžu byť ľahšie stráviteľné.

Čítajte viac Očaria každého: Česká cukrárka tvorí úžasné DETSKÉ torty s 3D postavičkami

Aby ste obohatili svoj jedálniček a podporili svoje zdravie, postačí každý deň alebo niekoľkokrát do týždňa skonzumovať iba hrsť mandlí, čo je približne 20–25 jadier. Pridávať ich môžete do kaší, jogurtov alebo ich môžete použiť pri pečení. Surové mandle sa tiež skvele hodia k vínu a syrom. Okrem toho sa z nich vyrábajú aj rôzne produkty, ako napríklad mandľové mlieko alebo múka. Mandle majú mnoho možností využitia, ale všetky sú zdravé.

Počuli ste už náš podcast?