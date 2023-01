Fantastické DŽATKY Katky Nádaskej: Lacná DOBROTA po starkej zo Spiša nemá chybu!

„Toto famózne jedlo nám stará mama zo Spiša pripravila vždy, keď sme sa uzimení vrátili zo sánkovačky. Milovala som tráviť u nej všetky dlhé prázdniny,“ spomína historička a etnologička Katarína Nádaská. Jej džatky vás zahrejú aj na duši!

„Moji rodičia pochádzajú zo Záhoria a zo Spiša. Na bližšie Záhorie sme smerovali takmer každý víkend, na východ len párkrát do roka. Tam som si do sýta vychutnala skvelú regionálnu a úplne jednoduchú pochúťku, ktorá sa hodí do chladnejších dní.Ďžatky vás zahrejú aj na duši! Dnes ich pripravujem pre svoju rodinu najmä po návrate zo zimnej prírody," prezradila Dobrému jedlu.

Uzimená malá Katka Nádaská sa nevedela dočkať džatiek od svojej milovanej starkej. Dobrému jedlu venovala ich rodinný recept - budete sa zalizovať až za ušami. Zdroj: Archív K.N.

Džatky zo Spiša

Džatky s kyslou kapustou a so slaninkou vás zahrejú aj na duši. Recept Katky Nádaskej je starý niekoľko desaťročí. Venovala ho Dobrému jedlu - pre vás. Zdroj: Dobré jedlo/Laura Witteková

4 PORCIE, PRÍPRAVA 30 MINÚT

Potrebujete:

1 kg zemiakov

100 g hladkej múky

100 g polohrubej múky

200 ml mlieka

soľ

masť na omastenie rúk

údená slaninka, cmar, kyslá kapusta na podávanie

POSTUP:

Ošúpané zemiaky nakrájajte a uvarte v osolenej vode. Potom ich sceďte, popučte, pridajte preosiatu múku a podľa potreby horúce mlieko. Jemnú hustú kašu prikryte a nechajte 15 minút oddychovať. Z odstátej kaše tvarujte omastenými rukami guľky. Posypte ich opečenou slaninkou aj omastkom a premiešajte. Džatky servírujte bohato posypané opečenou slaninkou, s cmarom alebo aj kyslou kapustou. Dobrú chuť!

Džatky môžete podávať aj s bryndzou. Takisto chutia úžasne. Zdroj: FOOD STYLING BLANKA NEMČEKOVÁ FOTO LÝDIA CZAKÓ

A tu sú ďalšie tipy a recepty Katky Nádaskej, ktoré venovala Dobrému jedlu:

