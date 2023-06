Máme recept a super fintu, ako ho vylepšíte! A potom ho natrite na mrežovník zo zemiakového cesta. Mňam!

Marhule vyfarbia leto

Zdroj: Dobré jedlo/Laura Witteková

Aj keď stromy sú náchylné na mrazy a rôzne choroby, keď sa rozhodnú plodiť, marhule nestíhate oberať do koláča, žemľovky, guliek, džemu, kompótu, sirupu či do kvasu na pálenku... Patria medzi najchutnejšie i najzdravšie kôstkové ovocie s vysokým obsahom vitamínu ​A i železa, na ktoré sú bohaté najmä sušené plody. Napriek tomu, že čerstvé približne z 80 percent tvorí voda, nájde sa v nich dosť miesta aj na bielkoviny, sacharidy, vlákninu či antioxidačné karotenoidy, ktoré ich sfarbujú podľa odrody do žlto- až červenooranžova.

Spaľujú tuky

Vďaka všetkým zdraviu prospešným látkam, ktoré obsahujú, marhule veľmi pozitívne ovplyvňujú zrak, trávenie, krvotvorbu i kvalitu pokožky, vlasov, nechtov. A dokonca pomáhajú spaľovať tuky. Zjesť preto niekoľko voňavých marhuliek denne sa naozaj vyplatí. Boli by úplne ideálne, keby nemali dve nevýhody: ich sezóna trvá iba niekoľko týž­dňov a rýchlo podliehajú skaze. Pracujte s nimi ako v bavlnke a spracujte ich do pár hodín od zberu či nákupu. No s ich oberaním buďte trpezliví. Netrhajte ich nedostatočne zrelé, pretože by ste prišli o nádherne aromatický chuťový zážitok.

