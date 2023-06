Špagety s morskými plodmi: Rýchly RECEPT zo známej sicílskej reštaurácie VÁS VEZME K MORU!

Keď majiteľ reštaurácie Don Saro v Rači začne chystať svoje allo scoglio, vo vzduchu cítime dovolenku. Dnes sme zas pri mori. PRIDAJTE SA!

Pred deviatimi rokmi sa bankár z Katánie spýtal ekonómky z Moravy Čo povieš, otvoríme v Bratislave dobrú reštauráciu? Ona sa smiala, no reset v ich životoch vyšiel na jednotku. Don Saro sa stal srdcovkou fajnšmekrov a milovníkov poctivých cestovín.

Keby len to. Posledné tri roky sa útulný, rodinný podnik so sicílskou kuchyňou v Rači prebojoval do prvej trojky miest – medzi nami, ozaj silnej – kam za najlepšou pizzou v hlavnom meste! „Keď mi to na Sicílii navrhol, vravela som mu, Rosario, to nie je, ako keď si varíš doma. Mať vlastnú reštauráciu vyžaduje zložitý systém práce...“ usmieva sa ešte aj teraz Romana, ktorá jazdila na ostrov navštevovať svoju mamu už od dvadsiatich rokov a dobrému južanskému jedlu prepadla hneď na začiatku.

„Na Sicílii varíme denne, jednoducho, z hŕstky lokálnych surovín a tak, aby vynikli jednotlivé chute. Doteraz mám na jazyku všetko, čo navaril môj dedo, fantastický kuchár, vône jeho jedál ma stále šteklia v nose. Pripomínajú mi domov,“ hovorí Rosario. Keď začne chystať svoje allo scoglio (špagety s plodmi mora), vo vzduchu ho cítime tiež. Dnes sme zas pri mori

Špagety s plodmi mora

Špagety s plodmi mora. Zdroj: MATEJ KALINA

2 PORCIE, PRÍPRAVA 10 MINÚT, VARENIE 15 MINÚT

Potrebujete:

240 g špagiet

pol bielej cibule

300 g čiernych slávok

160 g vongol (keď mušle srdcovky nezoženiete, použite viac slávok)

1 pohár bieleho vína

4 krevety

1 lyžička paradajkovej pasaty(pretlaku)

soľ

olivový olej

petržlenová vňať na ozdobu

POSTUP:

Špagety uvarte v osolenej vode al dente a sceďte. Na oleji speňte cibuľu, nakrájanú na pásiky, pridajte slávky a vongole. Keď sa začnú otvárať, podlejte ich vínom a počkajte, kým sa alkohol odparí. Potom pridajte krevety a pasatu a 2-3 minúty opekajte. Plody mora vyberte z panvice a v omáčke dobre obaľte uvarené špagety. Rozložte ich do tanierov, obložte plodmi mora, posypte nasekanou vňaťou a môžete servírovať. Dobrú chuť!

