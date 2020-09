Chcete variť zdravo? Preskočte VARENIE zeleniny!

Zelenina je dôležitou súčasťou zdravej výživy, najmä pri konzumácii ihneď po zbere. Čím dlhšie leží na pultoch alebo v chladničke, tým viac vitamínov a minerálov stratí. Zelenina tiež stráca živiny počas procesu varenia, zvlášť keď ju hodíte do hrnca s vriacou vodou.

Vylúhovanie

Varenie je jedným z najbežnejších metód používaných na prípravu zeleniny. Problém je, že vitamíny, najmä vitamíny B a C, ktoré sú rozpustné vo vode sa ničia. Čím dlhšie zelenina sedí v horúcej vode, tým viac živín stratí. Pretože sú tieto živiny vylúhované do vody, nedostávate v plodoch žiadne potrebné dávky živín.

Ak musíte zeleninu variť, urobte tak spôsobom, ktorý vyžaduje najmenšie lúhovanie. Priveďte vodu do varu pri vysokej teplote, než pridáte zeleninu. Akonáhle sa voda varí, znížte teplotu platne. Pridajte zeleninu a nechajte ju dusiť, kým nezmäkne. Tlejúca voda na miernom ohni, produkuje menej zničenej zeleniny ako pri vysokej teplote. To znamená, že zostane ako tak neporušená a stratí sa menej živín.

Nedovoľte, aby sa všetky tieto uvoľnené živiny spláchli v kuchynskom odtoku. Namiesto toho vodu zachráňte. Nalejte ju do plastového zásobníka a používajte ju na polievku či do omáčok. Ak nebudete používať vodu hneď, zakryte ju a vložte do chladničky, kým ju zase nebudete potrebovať.