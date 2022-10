Ako správne ZBERAŤ a SUŠIŤ HUBY: Máme TIPY od jediného profi hubára na Slovensku!

Rozprávali sme sa s jediným profesionálnym hubárom na Slovensku, ktorého velebia známi šéfkuchári aj topkové reštaurácie. Erik Valentovič ich už roky zásobuje svojimi chutnými úlovkami z lesa.

Svoje úlovky dodávate do mnohých slovenských reštaurácií. O ktoré druhy húb majú naši šéfkuchári najväčší záujem?

Chcú hlavne tie známejšie. Najviac si objednávajú hríby (dubáky), ku­riatka, masliaky, suchohríby, kozáky, hríby zrnitohlúbikové (modráky) a podpňovky. No niektorí majú aj netradičné požiadavky. Snažím sa vyhovieť všetkým, ale zároveň musím dodržiavať legislatívu, vyhlášku a zoznam tržných húb. Osobne preferujem predávať a uvádzať na trh huby v ich čerstvom stave.

Už máte doma svoje úlovky? Zdroj: Shutterstock

Ako ich zberať šetrne, s ohľadom na prírodu, no zároveň tak, aby nám aj do domácej hostiny vydržali v top forme?

Plodnicu vytrhávajte krúživým pohybom alebo ju vykývajte zo zeme a vytrhnite. Miesto, kde rástla, znova prikryte zeminou a lístím, aby nedošlo k vysušovaniu mycélia. Potom huby očistite oškrabkaním alebo orezaním hlúbika a ukladajte do vzdušných nádob, ideálne prútených košíkov či bavlnených tašiek, kde môžu dýchať a nesparia sa. Spotrebujte ich do 24 hodín, maximálne do troch dní, ak ich skladujete v chladničke.

