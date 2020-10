Polievky pre LEPŠIU IMUNITU od tých, čo sa vyznajú: Zohrejú vás a zatočia s bacilmi!

„Verím tomu, že čím viac o jedle vieme, tým sme zdravší. A keď na jeseň využijeme bohatstvo zo záhrad a z polí, chrípkové bacily nedostanú šancu,“ hovorí Gabika Žlebeková, ktorá vie o jedle viac ako dosť.

Majiteľka známej kantíny Zdravíčko, potravinová inžinierka Gabika, sa nad jedlom začala vážnejšie zamýšľať pred dvadsiatimi rokmi, keď im ochorela dcéra. Tá je dnes už veľká, lekárka a mama dvoch synov. Gabika s manželom sa však zdravým stravovaním, najmä makrobiotickým, zaoberajú naďalej... a túto jej super zdravú polievku si jednoducho musíte uvariť!

Zeleninová polievka s pohánkou

Pripomína vám gulášovú? Zdroj: Matej Kalina

ZA HRNIEC, PRÍPRAVA 15 MINÚT, VARENIE 60 MINÚT

SUROVINY:

1 menšia mrkva

1 menší petržlen

štvrť stredne veľkého zeleru

pol menšej cukety

1 väčšia cibuľa

3-4 strúčiky cesnaku

1 šálka pohánky

4 stredne veľké zemiaky

1 lyžica mletej červenej papriky

pol lyžičky čierneho mletého korenia

1 lyžica majoránu

1 lyžička rasce

morská soľ

2 lyžice kvalitného oleja lisovaného za studena (olivový, slnečnicový, sezamový)

za hrsť nasekanej petržlenovej vňate

1 lyžica miso pasty

POSTUP:

Zeleninu očistite, umyte a pokrájajte na kocky. Cibuľu dajte do hrnca s osolenou vriacou vodou a varte dosklovita. Postupne pridávajte zeleninu – asi po 5 minútach postupne (vždy po zovretí predchádzajúcej zeleniny). Prisypte pohánku a varte asi 10 minút. Ako posledné vložte do hrnca zemiaky nakrájané na kocky a varte 20 minút. Potom pridajte mletú červenú papriku a nechajte prejsť varom. Ochuťte všetkými koreninami podľa chuti, osoľte a posypte petržlenovou vňaťou. Polievku zjemnite kvalitným olejom – už ju nevarte. Úplne nakoniec do nej zamiešajte miso pastu rozpustenú v troche vody. Môžete podávať.

„Táto polievka je naozaj veľmi výdatná, dokonca aj bez mäsa. Bielkovinu v nej nahradzuje pohánka a miso pasta. Okrem toho vás príjemne zahreje, telu dodá veľa energie,“ usmieva sa Gabika. Uvarte ju presne podľa jej návodu a na jazyku budete cítiť každú zeleninu zvlášť. Nás to úplne dostalo! „Asi je to práve tým, že ju do polievky pridávam postupne a nie naraz,“ vysvetľuje odborníčka.