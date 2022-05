Emma Tekelyová prezradila svoje TAJOMSTVO ŠTÍHLOSTI: A pritom je takéto dobroty!

Aj keď radšej varí ako pečie, v kuchyni jej to pristane. Je štíhla ako prútik, pretože jedáva len to, z čoho sa nepriberá...

A k tomu denne prejde okolo 10 tisíc krokov! Na Instagrame vyzýva k podobnej aktivite aj nás. Okrem toho miluje polievky všetkého druhu, nahrádza nimi hlavný chod. No, to sa jej potom chudne...

"Nie som genetická špageta," píše na svojom Instagrame. "To moje odľahčené telíčko má ale odrazu (nechápem) zvýšené sklony k optimizmu. A hlavne mierne “postenie” mu ukazuje, že nezomrie, že sa nemusí báť, a tak pekne postupne odchádza to pažravojedenie a chutkomaškrtenie. A to ani nemusíte stráviť na Srí Lanke dva týždne na detoxe, ale pekne doma na polievkach a zelenine. Jedenie rôznych druhov polievok znamená, že vynechávam 2. chod, vtedy tekutá strava s dostatkom vlákniny urýchľuje metabolizmus, rozpúšťa tuky. Polievky majú od 60 do max 250 kalórií, sú skutočne nízkokalorické.... Jedno jedlo vynechávam a namiesto kompletného menu jem iba polievky. Polievková strava je zázrak. Plné brucho a minimum kalórií," prezrádza.

