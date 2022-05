Dalo by sa povedať, že Lukáš Gál má vďaka slanému karamelu sladký život. A vy budete mať vďaka jeho receptu na brownies kráľovský život!

karamelové makrónky Zdroj: SHUTTERSTOCK

Začali to makrónky

Vedecký pracovník chemicko-technologickej fakulty na oddelení polygrafie a aplikovanej fotochémie má s priateľkou Dominikou super sladký život! Okrem toho, že im ho osladzuje ich dcérka, obaja sa zamilovali do slaného karamelu. Najskôr ho Lukáš robil len do svojich obľúbených makrónok, no napadlo mu, že ho môžu variť vo väčších množstvách a zatvoriť do pohárov, kde má dlhšiu trvanlivosť.

Výrobca slaného karamelu Lukáš Gál Zdroj: MATEJ KALINA

