Aké pochúťky chystá BEÁTA DUBASOVÁ na Veľkú noc? Podelila sa s nami o RECEPTY

Speváčka Beáta Dubasová je veľká šikuľka a aj na Veľkú noc vo veľkom varí a pečie. Podelila sa s nami o recepty na jej veľkonočnú hrudku, marhuľový zákusok či špenátovú štrúdľu. Vyskúšajte!

Táto dáma sa vôbec nemení. Keď sme ju pred pár rokmi navštívili, takto jej to svedčalo v zástere! Zdroj: Dobré jedlo

V kuchyni ju to baví

Takmer každý víkend upečie koláč a teší ju, ako nenápadne mizne zo stola. V chladničke má pre každý prípad vždy pripravené droždie. Možno by ste to na túto krehkú žienku nepovedali, ale za sporákom ju to naozaj baví.

