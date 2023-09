Vie bývalá tenistka Daniela Hantuchová piecť a variť? Budete prekvapení

Vie bývalá tenistka Daniela Hantuchová piecť a variť?

Ani sa nečudujeme, že dlhonohá Daniela je štíhla ako laň. Keď sa na jej instagrame @danielahantuchova objaví fotka s jedlom, knedle, sviečkovú, či rezne tam nenájdete. Aby vás nejako nepomýlilo, že žije len "zo vzduchu", jej názor na stravovanie je jasný. Nelobuje len za superzadravé jedlá, podľa nej je dobré dopriať si aj niečo sladké, ale tak, ako je to vo väčšine vecí v živote, bez extrémov.

Hektický spôsob života a cestovanie z miesta na miesto. Po skončení profesionálnej tenisovej kariéry sa Daniela venuje športovej žurnalistike a komentovaniu tenisových udalostí. Predsa len sa nájdu príležitosti, keď sa aj Daniela stane žienkou domácou a pečenie zvláda s radosťou. Sama zhodnotila, že nie je odborníčkou v kuchyni, ale využila zlaté pravidlo z tenisu - urobte zo svojej slabosti silnú stránku tým, že získate pomoc od iných. Priateľky ju naučili pár úžasných receptov a Daniela si trúfla aj na sviatočné pečenie. Nepochybne to v budúcnosti ešte zužitkuje. A medzi komentármi pre Danielu ,keď si pýtala rady do kuchyne od sledovateliek a sledovateľov sme našli aj tento od Laury :

"Kupujeme roky časopis Dobré jedlo, sú tam vždy zaručené sezónne recepty ." Určite by si na našich stránkach niečo chutné našla aj Daniela.

