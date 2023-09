Upiecť ich je najťažšie na svete, ale odolá im málokto! DOKONALÉ MAKRÓNKY

Jemné cesto, ktoré je vhodné aj pre celiatikov, spájajú náplne od výmyslu sveta!

Premýšľali ste niekedy nad tým, ktorý dezert je najnáročnejší na prípravu? Veľa cukrárov by vám odpovedalo, že sú to makrónky. Správny pomer bielok, mandľovej múky a cukru, presné teploty a čas pečenia, dokonca záleží aj na okolitej vlhkosti vzduchu! Keď sa do nich zahryznete, zabudnete na všetky nervy, ktoré vám spôsobili. Väčšina ľudí si myslí, že tieto malé koláčiky z mandľovej múky pochádzajú z Francúzska. V skutočnosti však ich korene siahajú do Talianska!

Upiecť sa dajú vo všemožných tvaroch, od srdiečok až po zvieratká a s použitím každej farby, ktorú si viete predstaviť.

Cukrári - umelci ich dokážu povzniesť na skutočné diela svojimi maľbami, na ktoré používajú jedlé farbivo. Pri niektorých by sme si veru aj povedali, že ich je škoda zjesť!