Upečte si vlastný ADVENTNÝ KALENDÁR: Prinášame vám tie NAJKRAJŠIE inšpirácie!

Ak rozmýšľate, aký adventný kalendár tento rok zvoliť tak čítajte ďalej.

Nie je nič krajšie ako vidieť detskú radosť v očiach pri otváraní adventného kalendára. Odpočítavanie dní do Vianoc je už klasickou tradíciou, ktorú netreba podceňovať. Adventný kalendár môže byť čokoládový, hračkársky, kozmetický ale podľa nás je rozhodne najlepšou voľbou doma vyrobený voňavý a sladučký z medovníkov alebo perníkov.

Čítajte viac ADVENTNÝ VENIEC Z MEDOVNÍKOV? Fíha, to je nádhera! Inšpirujte sa...

Pri perníkových, či medovníkových kalendároch môžete fantáziu pustiť naplno. Ak si netrúfate upiecť umelecké kreácie skúste upiecť 24 obyčajných perníkov a tie potom pekne ozdobiť číslami od 1 do 24. Uložte ich do misky alebo zaveste na špagát. Ak ste pokročilejší cukrár skúste upiecť odrátavajúci perníkový venček alebo adventnú chalúpku. Aby sme vám to uľahčili tak sme pre vašu inšpiráciu vybrali tie najkrajšie kalendáre.

