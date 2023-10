Herečka Tereza Kostková sa v kuchyni vie obracať: Jej trik na ZAVÁRANIE je geniálny

Tereza Kostková hrá v komediálnom seriáli Jedna rodina marmeládovnicu. Že neviete, kto to je?

Jej seriálová postava Petra Tejkalová sa odhodlala odísť z rutinného zamestnania a dala sa na výrobu marmelád. A má niečo z marmeládovnice aj Tereza? Sama hovorí, že rada varí a pečie, ale predtým nikdy nezavárala. Za rok natáčania sa niečo priučila a v lete si povedala, že to skúsi. Keďže cez prázdniny sa seriál nenatáčal, začala robiť džemy, ako jej seriálová postava. Najprv si z Moravy priviezla marhule, a to bol ten správny moment, aby sa duševne priblížila Petre zo seriálu. Urobila várku marhuľových džemov, do ktorých špeciálne pridala aj domáci marhuľový sirup a škoricu.

Potom Tereza od susedky dostala broskyne a za chvíľku jej niekto priniesol slivky. Ovocie spracovala a na ochutnávku džemy doniesla na natáčanie. "Neviem, či majú len sociálne cítenie, ale hovorili, že to bolo dobré. Bola to prvá várka, ja mám výhrady, myslím, že to bolo ešte dosť kyslé, ale zjedli to,“ napísala Tereza na svojom Instagrame @terakost.

A Tereza má na zaváranie aj jeden trik, ktorý by sa od nej mohla naučiť aj "Tejkalka". Po klasickom postupe prípravy a naliatí džemu do pohárov, horúcu pochúťku zaleje lyžicou slivovice a zapáli. Ešte horiacu ju uzavrie a oheň si vezme všetok prebytočný vzduch. "Jupí - to je dokonalá sterilizácia, " hovorí Tereza.

