Blogerka zmenila KUCHYŇU vlastnými rukami: Na takúto FARBU si trúfne málokto

Jessica sa pýši láskou k veľkému a odvážnemu dizajnu. Je posadnutá zvládnuť veci sama, a tak prestavuje, varí a deň za dňom sa blíži k svojmu snu vytvoriť moderné, eklektické a glam bávanie.

PRED premenou

V kuchyni už zelená farba bola, ale Jessica jej chcela viac.

Blogerka Jessica Brigham zbožňuje dizajn a DIY projekty. Odvážne sa pustila aj do premeny svojej kuchyne, ktorá síce bola moderná a nadčasová, no nevyžarovala z nej tá správna atmosféra, ktorá by pasovala k domu ako celku. Jej najväčším cieľom pri tejto rekonštrukcii bolo vrátiť kuchyňu späť do úctyhodného stavu, aby zároveň odrážala obdobie, v ktorom bola postavená, uvádza portál Lepšie bývanie. Okrem toho pridala niekoľko moderných vychytávok a dizajnových akcentov.

PO premene

Veľká kuchyňa je prepojená s jedálenskou časťou.

Zariadenie rozmerovo väčšej kuchyne niečo stojí, a tak sa Jessica rozhodla pre vymaľovanie kuchynskej linky novou farbou. Stavila na efektnú tmavú zelenú, ktorá do priestoru dodala potrebnú dávku života a atmosféry. Úchyty sú so zlatej mosadze a na jednej strane miestnosti namiesto horných skriniek pribudli police. Nové je osvetlenie, nová je podlaha, ale koberec je ten istý. Pri menšej dispozičnej zmene na druhej strane kuchyne vznikol aj maly barový pultík, ktorý blogerka osviežila stoličkami v boho štýle.

