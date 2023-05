K zajtrajšiemu SUPER HOKEJU: Pozvite susedov na DOMÁCI BURGER od bradáčov, oblížu si prsty!

Po tomto burgeri sme sa zalizovali až za ušami! Šťavnaté mäsko v ňom sa rozsypáva. „Pokojne ho polejte lyžicou výpeku,“ usmieva sa Patrik. „A nezabudnite, akurát upečené do žemle je vtedy, keď sa ľahko trhá vidličkou,“ dodáva Lukáš.

BURGER bradatých bratov z obľúbeného nitrianskeho bistra Bearded Brothers si jednoducho K HOKEJU musíte urobiť! Mäsko do burgerov pripravte už dnes a dajte ho piecť. Zajtra PRED ZÁPASOM ho len natrhajte do žemlí a MŇAMKA pre vás a vašich hostí k SUPER HOKEJU je na stole za pár minút! Držte palce našim šikovným hokejistom... my v Dobrom jedle budeme AKO VŽDY :)

Jarný burger s trhaným bravčovým

6 PORCIÍ, PRÍPRAVA 15 MINÚT, PEČENIE 6-7 HODÍN

Potrebujete:

6 dobrých žemlí

Na mäso:

1,2 kg bravčového pleca bez kosti

1 lyžička údenej mletej papriky

1 lyžička drvenej rasce

1 lyžička mletého čierneho korenia

1 lyžička trstinového cukru

pol lyžičky soli

pol hrnčeka dobrej BBQ omáčky2 šálky vody (piva)

Na náplň

140 g gréckeho jogurtu

1 šalátová uhorka (pokrájaná na tenké plátky)

1 väčšia červená cibuľa (pokrájaná na kolieska)

6 reďkoviek (pokrájaných na kolieska)

štvrť šálky čerstvej mäty (nasekanej)

štvrť šálky čerstvého koriandra (nasekaného)

1 lyžica olivového oleja

soľ, korenie

maslo (na potretie žemlí)

šalát ako príloha

POSTUP:

Mäso umyte a osušte utierkou. Korenie zmiešajte a zmesou potrite celý kus mäsa. Potom ho poriadne potrite BBQ omáčkou. Korenené mäso dajte do plechu a polejte ho vodou alebo pivom. Plech zakryte alobalom, aby z neho neunikala para. Pečte pri 130-150 °C 6-8 hodín. Mäsko občas skontrolujte a podľa potreby podlejte vodou. Žemle rozkrojte, potrite maslom a opečte dozlatista. Jogurt premiešajte so soľou a s čiernym korením. Na opečenú žemľu uložte cibuľu, reďkovku, uhorku a pokvapkajte olivovým olejom. Potom pridajte porciu trhaného bravčového mäsa a posypte ho mätou aj koriandrom. Prelejte jogurtovým dresingom a zakryte vrchnou časťou žemle. Jarný burger môžete podávať s dobrým jarným šalátom. Dobrú chuť as užite si hokej!

