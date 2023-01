MEDOVÝ OBED z lazov: Pečený pstruh, cviklový šalát a florentínky

Tieto dobroty s medom nám ponúkli Soňa a Dávid zo včelnice Včelí kRaj v Liešnici. Vyskúšajte ich aj vy!

Dávid Turčáni pochádza z rodiny so sedemdesiatročnou včelárskou tradíciou, no pokračovať v nej nemienil. Až kým sa priateľka Soňa Keresztesová nezapočúvala do vášnivého rozprávania jeho otca, ktoré ju múdrosťou včiel a prácou s nimi fascinovalo. Záhradná architektka mala vďaka rodičom odmalička vzťah k prírode a nakoniec pre včely nadchla aj environmentalistu Dávida. Od detstva vyrastal medzi úľmi a všeličo sa (okrem medu) na neho nalepilo…

Soňa s Dávidom, dcérkou Terezkou a vernou Bajkou. Zdroj: Dobré jedlo/Matej Kalina

Med, včelnica i envirocentrum

A tak v náručí rozprávkovej prírody na lazoch v Liešnici pri Kokave nad Rimavicou založili pred desiatimi rokmi projekt Včelí kRaj. Vzdelávaciu včelnicu zamerali na kurzy pre začínajúcich aj pokročilých včelárov a zážitkové vzdelávanie pre školy, rodiny aj firmy. „Venujeme sa ekologickému chovu, včely nedokrmujeme cukrom a zameriavame sa aj na význam opeľovačov, ktoré sú dôležité pre to, aby sme mali dostatok potravy,“ vysvetlia nám. V období, keď sú ich včielky zazimované a ohrievajú sa v úľoch v chumáči, Soňa s Dávidom stavajú kúsok od nich envirocentrum, kde budú kurzy robiť celoročne.

