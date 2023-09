Ktorým OVOCÍM zabojujete proti ÚNAVE a viete, KEDY ho máte jesť?

Únava sa vo vašom každodennom živote môže prejavovať rôzne. Ťažkosťami ráno sa prebudiť, záchvatmi ospalosti počas dňa - najmä medzi 14:00 a 16:00 hodinou, pocitom spomaleného fungovania.

Únava vedie k chúťkam

Rizikový faktor únavy je zvýšená chuť do jedla. Veď keď máte nedostatok energie, vaše telo túži po cukre, uvádza portál Zdravie. To vás povzbudzuje, aby ste sa orientovali na sladké jedlá, čo ad a) neprospieva figúre, ad b) zdraviu a ad c) sladkosti ešte viac vyčerpávajú vaše telo.

Kedy a aké ovocie jesť proti únave?

Aby ste sa zbavili únavy a dostali sa späť do formy, je lepšie uprednostniť niektoré druhy ovocia. Odborníci na výživu odporúčajú jesť ovocie počas jedla, ale vyhýbať sa konzumácii samotného ovocia

medzi dvoma jedlami.

Ide o to, že keď sa ovocie konzumuje samostatne, cukor z neho sa nezmieša s inou potravou ale sa rýchlo dostane do krvi, čo spôsobí prudký nárast cukru v krvi. Preto je vhodnejšie kombinovať ovocie napríklad s mliečnym výrobkom alebo hrsťou orechov či olejnatých semien. Tým sa oddiali rýchle vstrebanie cukru a teda aj prudké zvýšenie hladiny cukru v krvi.

1. Pomaranče

Zdroj: Dobré jedlo/Laura Witteková

Pomaranče sú plné vitamínu C, čím pomáhajú posilňovať imunitný systém a znižovať oxidačný stres, ktorý napáda naše telo a zvyšuje únavu.

Konzumácia pomaranča medzi dvoma jedlami poskytuje rýchly energetický zisk, pričom stredne veľký plod, asi tak 140-gramový, obsahuje 73 kalórií, 3 gramy vlákniny a poskytuje 78 % odporúčaného denného príjmu vitamínu C.

2. Jablká

Zdroj: Dobré jedlo/Laura Witteková

Jablko je spojencom, ktorého by ste nemali vynechávať, pokiaľ ide o vhodné znovuzískanie energie. Vďaka vláknine sa jeho prirodzené cukry pomaly vstrebávajú do tela a chránia vás pred ako pred rýchlym stúpnutím, tak aj rýchlym poklesom hladiny cukru v krvi, ktorý je zodpovedný za únavu.

3. Banány

Zdroj: Dobré jedlo/Laura Witteková

Banán je energetické ovocie, ktoré zasýti a poskytuje draslík, minerál užitočný na prenos nervových vzruchov. Dva banány môžu poskytnúť energiu na 90 minút.

4. Avokádo

Zdroj: Dobré jedlo/Laura Witteková

Ďalším ovocím, ktoré poskytuje vlákninu, je avokádo. Zároveň je zaujímavou potravinou na prevenciu rýchleho stúpania cukru v krvi.

Okrem toho, že obsahuje dobré tuky, čiže nenasýtené mastné kyseliny, obsahuje tiež vitamín B9, ktorý bojuje proti únave a pomáha pri správnom fungovaní imunitného aj nervového systému.

5. Broskyne

Zdroj: Dobré jedlo/Laura Witteková

Sladké, šťavnaté, osviežujúce broskyne nám pomáhajú získať energiu vďaka ich antioxidantom a vitamínu C, ktorý zaberá proti únave.

6. Slivky

Zdroj: Shutterstock

Odporúčajú sa pre ich účinky proti zápche, no slivky sa oplatí jesť aj pre ich bohatosť na vitamíny, najmä C, ktorý znižuje únavu.

Sú bohaté na vlákninu a minerály ako železo a draslík. Podľa štúdií obsahujú polyfenoly, antioxidanty, ktoré podporujú kognitívne funkcie, ako je pamäť .

