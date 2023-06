Krásne vymyslené SVADOBNÉ TORTY: 101 bielych a zlato-bielych nápadov!

Biela je dobrá! Na svadobný deň určite. Vybrali by ste si "načačkanú", alebo ste za jednoduchosť, ktorou nič nepokazíte? Všetko záleží od nevesty!

Vybrať vhodnú tortu na svadobnú hostinu je niekedy ťažšie ako sa rozhodnúť pre svadobné šaty. Mnohé nevesty - aj cukrári by vedeli o tom rozprávať! Aj torta by mala vystihovať budúcu mladú pani, a ak chcete z nej nadeliť všetkým svadobčanom, mala by byť primerane veľká a vysoká. Ak túžite po nezvyčajnom dizajne, skúste do nej takto zakomponovať kvety.

A takto ju vytvorila šikovná cukrárka:

No torta môže byť niekedy aj trocha vtipná. Svadba je vážny krok dvoch ľudí do nového života, tak prečo ho mierne neodľahčiť?

Torta naboku s vtipnou dekoráciou Zdroj: https://www.instagram.com/p/ChCyXWbMXWZ/

