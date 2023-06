Máte chuť na sladké aj citlivý žalúdok? Stavte na koláčik bez lepku od Julky Ovšákovej

8. júl je venovaný Svetovému dňu alergií. Vedeli ste, že tretina Slovákov trpí nejakou formou alergie, vrátane tej potravinovej? Pokiaľ patríte k tým, ktorí sa nekamarátia napríklad s lepkom, poobzerajte sa po vhodných náhradách. Chutný dezert si bez problémov upečiete aj z bezlepkovej múky.

Sympatická finalistka známej televíznej súťaže v pečení, Julka Ovšáková, si pre malých i veľkých „bezlepkáčov“ pripravila lahodný koláč v odľahčenej verzii bez gluténu. Všetko potrebné na jeho prípravu, vrátane kvalitných bezlepkových alternatív, nájdete pod jednou strechou v Kauflande.

Ako na bezlepkové pečenie? Vyskúšajte rady od Julky:„Buďte trpezliví a myslite na detaily. Bezlepkové cesto môže byť veľmi priľnavé, preto nezabudnite používať papier na pečenie a misu dobre vymastiť. Rovnako nie je dobré otvárať rúru predčasne – bezlepkové cesto má tendenciu „sadnúť“ viac, než to klasické,“ hovorí skúsená pekárka a dodáva: „Pri bezlepkovom pečení je potrebná presnosť. Používajte kuchynskú váhu, dodržujte dávkovanie a zapojte aj mixér, ktorý dokáže cesto dobre prevzdušniť a prepracovať. Hotové zmesi bezgluténových múk sú výborným pomocníkom, a to nielen pre začiatočníkov.“

Známa pekárka Julka Ovšáková Zdroj: Kaufland

Produkty privátnej značky K-free , ktoré nájdete exkluzívne práve v Kauflande, neobsahujú lepok ani laktózu. Vďaka bohatej bezgluténovej ponuke pečiva, cestovín a lahodných zmesí na pečenie, ktoré zaručene neprehliadnete vďaka ich oranžovému obalu, nákupy i varenie zvládnete ľavou zadnou. Bez ohľadu na to, či sa s lepkom kamarátite alebo nie!

Hruškovo-čokoládový koláč bez lepku podľa JULKY

Suroviny na korpus:

• bezlepková zmes K-free na pečenie čokoládových

muffinov

• 2 vajcia K-Z lásky k tradícii

• 170 ml bezlaktózového mlieka K-free

• 125 ml slnečnicového oleja K-Classic



Suroviny na krém:

• 250 ml bezlaktózového mascarpone

• 120 ml smotany na šľahanie K-free

• 100 g práškového cukru



Suroviny na hruškové pyré:

• 2 hrušky

• 1 PL medu

• ½ citrónu



Na ozdobenie:

• lieskové orechy

• mikrobylinky hrášku

Postup:

Do misky vysypeme zmes na pečenie, pridáme vajcia, mlieko a olej. Dáme na plech a pečieme pri teplote 170 °C približne 25-30 minút. Všetky suroviny na krém medzitým vložíme do misky a vyšľaháme z nich tuhý krém, ktorým naplníme cukrárske vrecko so zrezanou špičkou. Hrušky pokrájame na malé kúsky a vložíme spolu s medom a citrónom do kastrólika. Varíme do zmäknutia. Potom ich vymixujeme ponorným mixérom takmer dohladka. Korpus pokrájame na úzke obdĺžniky, navrstvíme naň krém a pridáme hruškové pyré. Ozdobíme lieskovými orieškami, mikrobylinkou hrášku a koláč je hotový. Prajeme dobrú chuť.