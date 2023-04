Údené mäso je právom hviezdou veľkonočných sviatkov. Ak ho chcete uvariť naozaj dobre, držte sa našich rád.

Obal musí preč

Plastový obal, v ktorom sa dnes údené mäso väčšinou predáva, nie je vhodný na varenie. Preto šunku z neho pred varením vyberte.

Údené mäso Zdroj: Dobré jedlo/Natália Jablonková

Čítajte viac Veľkonočná BABA nesmie na sviatky chýbať! Skúste náš RECEPT

Čo so sieťkou?

Ak máte údené v sieťke, odstráňte ju z mäsa ešte pred varením. Ak by ste mäso varili so sieťkou, zavarila by sa doň a odstraňovanie by bolo náročné.

Ako variť údené? Dozviete sa na ďalšej strane >>>