Horúce počasie môže v priebehu niekoľkých hodín znehodnotiť dobré, chutné jedlo a vhodné je akurát na vyhodenie. Ak chuťové a čuchové senzory nepracujú dobre a nevarujú vás, môžete si uhnať zdravotné komplikácie v podobe hnačky a zvracania. Prinášame niekoľko tipov ako tomu v lete zabrániť.

1. Termostat na maximum

Termostat chladničky nastavte v lete na maximum. Malo by to byť 5 a menej stupňov Celzia. V chladničke uchovávajte všetku zeleninu a mäso v zónach, ktoré sú na to určené. Oddeľte surové potraviny od varených a skladujte ich v oddelených častiach chladničky, najlepšie v samostatných uzavretých nádobách, pretože baktérie na surových potravinách môžu pokaziť uvarené jedlá, informuje portál Zdravie.