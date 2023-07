BAZALKA výborne ochutí rizoto aj cestoviny: Skúste TRI RÝCHLE RECEPTY!

Bylinka Stredomoria pochádza z tropickej Ázie, no jej chuť a vôňa zaviala aj do ďalších častí sveta. Bez tejto bylinky rôznych odrôd, farieb a aróm by si dnes už kuchári a gazdinky v Taliansku, Španielsku, Grécku, vo Francúzsku, v Chorvátsku, Egypte, Tunisku či Maroku asi neporadili…

Rozvonia leto Veľmi obľúbenou sa pred rokmi stala aj u nás, malé záhony bylinky patria k „povinnej výbave“ každej menšej či väčšej záhrady, alebo aspoň kvetináča na balkóne. Éterické oleje dodávajú bylinke okrem arómy antiseptické, protizápalové a antimikrobiálne vlastnosti. Čítajte viac BAZALKU môžete dať do polievky, k lososovi a dokonca aj do zmrzliny Bazalka upravuje tiež tráviace ťažkosti, podporuje zdravie kostí a imunitu. Nehovoriac o chuti do jedla, najmä ak ju zacítite v paradajkovej polievke, či na čerstvo upečenej pizze margherita, kde spolu s paradajkovým základom a mozzarellou symbolizuje zeleno-bielo-červené farby na talianskej vlajke. Špirálky s pecorinom a bylinkovou omáčkou 4 porcie, príprava 5 minút, varenie 15 minút Cestoviny s bylinkami. Zdroj: Dobré jedlo/Natália Jablonková POTREBUJETE: 1 viazanička oregana

80 g opražených vlašských orechov

60 g pecorina + na podávanie

1 strúčik cesnaku

citrónová šťava (podľa chuti)

pol viazaničky bazalky

200 ml extra panenského olivového oleja

500 g cestovín (špirálky)

soľ, mleté biele korenie POSTUP: Oregano, opražené vlašské orechy, najemno nastrúhané pecorino, cesnak, citrónovú šťavu a tri štvrtiny bazalkových listov dajte do kuchynského robota a rozmixujte ich na jemno. Počas mixovania prilievajte tenkým a rovnomerným prúdom olej, kým sa nevytvorí hladká pasta. Podľa chuti osoľte a okoreňte. Cestoviny uvarte podľa návodu na obale. Sceďte, ale štvrť šálky vody z varenia si odložte. Cestoviny dajte do servírovacej misy. Horúce cestoviny premiešajte s omáčkou a odloženou tekutinou. Podávajte s orechmi, extra porciou pecorina a lístkami bazalky. Recepty pokračujú na ďalšej strane >>>