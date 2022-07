Poznáte niekoho, kto ho nemá rád? Máme super tip, ako si na ňom "pošmakujete" ešte viac.

Marhule vyfarbia leto

Čerstvé marhule v košíku Zdroj: LAURA WITTEKOVA

Aj keď stromy sú náchylné na mrazy a rôzne choroby, keď sa rozhodnú plodiť, marhule nestíhate oberať do koláča, žemľovky, guliek, džemu, kompótu, sirupu či do kvasu na pálenku... Patria medzi najchutnejšie i najzdravšie kôstkové ovocie s vysokým obsahom vitamínu ​A i železa, na ktoré sú bohaté najmä sušené plody. Napriek tomu, že čerstvé približne z 80 percent tvorí voda, nájde sa v nich dosť miesta aj na bielkoviny, sacharidy, vlákninu či antioxidačné karotenoidy, ktoré ich sfarbujú podľa odrody do žlto- až červenooranžova.

