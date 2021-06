Vychýrené POSÚCHY z Jelky: Takto zamiesite FAMÓZNE KYSNUTÉ CESTO po babičke (VIDEO)

Sme na malebnom dvore v Jelke, asi 20 kilometrov od Galanty, a učíme sa piecť vychýrené posúchy, ktoré sa tu jedávali vždy koncom týždňa. Slané k hustej strukovinovej polievke a sladké, obložené marhuľami, čerešňami, slivkami alebo tvarohom ako najlepší dezert na svete.

„Aby sa vám doma podarili, doprajte im čas. Cesto na posúchy treba ručne miesiť, trpezlivo aj dvadsať minút, kým sa pekne neodlepí od misy. A potom ho nechať riadne vykysnúť,“ vysvetľuje Monika a my sa púšťame do práce... posúchov bude viac než dosť. Ako na ne, to si pozrite v našom videu...

Posúchy z Jelky - na návšteve v obci jelka, kde domáci pre mesačník Dobré Jedlo prichystali niekoľko tradičných posúchov na sladký i slaný spôsob. Zdroj: MATEJ KALINA

Robert Hakszer sa v gastre pohybuje už od maturity. Posledných sedem rokov prevádzkuje známu reštauráciu Parlament pod Bratislavským hradom. Dobrotami svojich kuchárov, ktoré neraz vylepšuje babkinými osvedčenými fígľami, rozmaznáva nielen jazýčky obyvateľov hlavného mesta a politikov, ale aj turistov z celého sveta. Monika Szabóová, Robova sesternica je zdravotná sestra, ktorá miluje domácu kuchyňu. A práca v nej jej ide krásne od ruky.