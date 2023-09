Rozkošná dcérka vizážistky LUCID: Čím nahradila zakázané sladkosti?

Mejkap artistka a influencerka je vášnivou cestovateľkou, ktorá na čas zakotvila v exotickom Thajsku.

Snáď najznámejšia slovenská vizážistka Lucia Sládečková je mimoriadne aktívna aj na sociálnych sieťach. Svedčí o tom aj fakt, že na Instagrame jej účet sleduje 300-tisíc ľudí!

Lucid sa nedávno so svojimi followermi podelila o to, že v Thajsku, kde momentálne aj s dcérkou žije, majú deti v škole zakázané sladkosti. Pod príspevkom vznikla búrlivá debata mamičiek aj nemamičiek. Mnohé z nich by potešil podobný zákaz aj v našich školách.

Luciina dcéra Lýdia s nemá problém a zakázané sladkosti si dokáže vynahradiť iným spôsobom. Vidno, že je to skutočná malá gurmánka a jedlo si vychutnáva!