Raňajky, ktoré bude zbožňovať celá rodina: Stavte na klasiku od Heleny Krajčiovej

Pre Helenu Krajčiovú je varenie a pečenie vášňou. Dvojnásobná mamička má pre svoju rodinu vždy pripravené dobroty. Túto nátierku na ich raňajkovom stole nájdete veľmi často!

Odkedy sa Helena Krajčiová stala mamou, trávi v kuchyni omnoho viac času ako predtým, no nesmierne si to užíva. V kuchyni má totiž dvoch pomocníkov, dcérku Aniko a synčeka Kryštofa. Herečkinou „parketou“ sú najmä bábovky, ktoré lahodia nielen chuťovým bunkám, ale aj oku, no na Instagrame sa podelila o recept na svoju obľúbenú vajíčkovú nátierku. Je jednoduchá a neskutočne chutná!

Vajíčková nátierka Heleny Krajčiovej

Potrebujete:

4 vajíčka

avokádo

2 veľké lyžice majonézy

soľ

čierne korenie

pažitka

štipka kôpru

Čítajte viac Milujeme FRGÁL a TOČENÝ: Dva najobľúbenejšie SLIVKOVÉ koláče od babičky

POSTUP:

Vajíčka uvaríme natvrdo a necháme vychladnúť. Nakrájame ich na malé časti rovnako ako avokádo. Zmiešame s majonézou a dochutíme podľa chuti. Ideálny k nátierke je domáci kváskový chlebík. Dobrú chuť!

Čítajte viac z Dobrého jedla:

Čítajte viac Zdravšie ZAVÁRANIE? Ide to aj BEZ vody a cukru, stačí dodržať TIETO kroky!

Čítajte viac Tradičná grécka MUSAKA: Šťavnaté letné jedlo s BAKLAŽÁNOM

Čítajte viac Keď Halina Pawlowská oslavuje, má aj ŠTYRI TORTY a neuveríte, do čoho pridáva VODKU

Čítajte viac Zákusok z retro výbavy: Upečte geniálne DOMINO KOCKY

Čítajte viac Zázračný LIGURČEK: Rastie nám pod nosom, v kuchyni dokáže divy a je taký ZDRAVÝ!