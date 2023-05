Slováci a ŠPARGĽA? „Mohlo by to byť lepšie, aj pre vaše ZDRAVIE," hovorí najznámejší pestovateľ

„Je to fantastická zelenina, právom považovaná za kráľovskú. Vychutnávali si ju už egyptskí faraóni či antickí Gréci, s nadšením ju chrumkala Madame de Pompadour, Ľudovít XIV. ju zbožňoval a impresionista Manet dokonca zvečnil zväzok špargle na slávnom obraze. Okrem toho má kopu esenciálnych živín," motivuje milovník špargle Milan Fabuš.

"Jej liečivú silu obhajoval už Hippokrates a ja vďaka nej behám kilometre aj po päťdesiatke,“ motivuje ďalej veľký milovník špargle Milan Fabuš z farmy Asparagus, ktorý jej elegancii podľahol pred 30 rokmi a doteraz ho neprešla.

Najznámejší pestovateľa špargle na Slovensku Milan Fabuš. Zdroj: Archív M.F.

Jej sezóna trvá dva mesiace, no vy mate plné ruky práce oveľa dlhšie. Čo všetko potrebuje špargľa, aby bola teraz v top kvalite?

Od ukončenia zberu na jar až do jesene zalievame špargľový porast, ktorý potrebuje stálu vlahu, ničíme burinu, ošetrujeme ho proti chorobám a škodcom. Naša farma je v ekologickom poľnohospodárstve, takže na ochranu používame len prípravky, ktoré sú povolené v ekologickej produkcii, a burinu trháme, samozrejme, ručne.

Špargľu pestujete prevažne na Záhorí. Darí sa jej práve tam?

Je zdravá! Obsahuje aminokyseliny, najmä asparagín, ktorý dodáva špargli osobitú chuť. Je tiež veľmi bohatá na draselné soli, vápnik, horčík, fosfor, sodík, béčka, céčko, éčko aj vitamín A. Zdroj: Shutterstock

Výber prostredia a polohy nebol náhodný. Rozhodovali klimatické podmienky a zámer exportovať na zahraničné trhy. Tomu vyhovovala geografická poloha Záhoria, dostupnosť do Bratislavy, no pestovanie špargle sme postupne rozšírili aj do ďalších lokalít. Špargľu vyvážame do Rakúska, Nemecka a Švajčiarska, ale sme veľmi radi, že o ňu majú čoraz väčší záujem už aj našinci! Kvalitnú slovenskú špargľu tak nájdu v obchodných reťazcoch alebo priamo v predajničkách vo Veľkých Levároch či v Kútoch.