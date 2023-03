Ryžové RECEPTY na RIZOTO aj PILAF: Obe vám budú chutiť

Tak ako je veľa druhov ryže, aj jedál z nej je nespočetné množstvo. My máme obľúbené rizoto z guľatej ryže so zeleninou, Taliani nedopustia na svoje risotto s arborio a exotické krajiny milujú basmati s hrozienkami a so šafranom.

SLOVENSKÉ RIZOTO SLOVENSKÉ RIZOTO Zdroj: Laura Witteková 4-6 PORCIÍ, PRÍPRAVA 20 MINÚT, VARENIE 45 MINÚT Potrebujete: 300 g guľatozrnnej ryže

2 lyžice rastlinného oleja

1 cibuľa

500 g bravčového mäsa

1 lyžička mletej sladkej papriky

1 lyžička mletej rasce

300 g mrazeného hrášku s mrkvou

100 g čerstvých šampiňónov

údený oštiepok a petržlenová vňať na podávanie

soľ, čierne korenie podľa chuti Čítajte viac Upečte si NAJLEPŠÍ NÁKYP: Vďaka radám šéfkuchára sa vám podarí! POSTUP: Ryžu dobre umyte a nechajte odkvapkať. V hlbšom hrnci na oleji osmažte nadrobno nakrájanú cibuľu do sklovita. Pridajte na kocky nakrájané mäso a orestujte zo všetkých strán. Vsypte mletú papriku, rascu, soľ, korenie podľa chuti, dobre premiešajte a zalejte vodou, aby bolo mäso ponorené. Varte na miernom plameni približne 25 minút, aby bolo mäso takmer mäkké. Do hrnca pridajte hrášok, mrkvu, nakrájané šampiňóny a ryžu. Dobre premiešajte, v prípade potreby podlejte vodou a priveďte do varu. Potom teplotu stiahnite, hrniec prikryte a varte približne 20 minút, aby bola ryža mäkká. Rizoto podávajte posypané syrom a petržlenovou vňaťou. Recept na fantastický pilaf nájdete na ďalšej strane >>>