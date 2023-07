RASTÚ ako po daždi! Ako zbierať HUBY a vyhnúť sa medveďom, poradí PROFI HUBÁR

Hlivy je požehnane, sú už kozáky, modráky aj sírovce a hlásia sa prvé dubáčiky! Ako ich zbierať a skladovať? Spýtali sme sa jediného profi hubára na Slovensku Erika Valentoviča.

Ako ich zberať šetrne, s ohľadom na prírodu, no zároveň tak, aby nám aj do domácej hostiny vydržali v top forme?

„Plodnicu vytrhávajte krúživým pohybom alebo ju vykývajte zo zeme a vytrhnite. Miesto, kde rástla, znova prikryte zeminou a lístím, aby nedošlo k vysušovaniu mycélia. Potom huby očistite oškrabkaním alebo orezaním hlúbika a ukladajte do vzdušných nádob, ideálneprútených košíkov či bavlnených tašiek, kde môžu dýchať."

Hubár Erik Valentovič. Zdroj: Robo HUBAC

Čítajte viac Také ste ešte NEVIDELI! TORTY tejto umeleckej cukrárky VYRÁŽAJÚ DYCH!

Na hubárskych fórach niektorí hubári diskutujú s nadhľadom, iní aj vážnejšie na tému našich lesov - medvede. Stretli ste sa už s nejakým? Máte finty, ako tomu predísť?

„Našťastie, osobné priame stretnutie s medveďom za sebou nemám, ale čerstvých stôp po ňom som už našiel iks. Je to plaché zviera,

takže treba byť hlučný – noste so sebou zvonček, majte zapnuté rádio, rozprávajte sa, spievajte si. V krajnom prípade odporúčam aj sprej na medvede, ktorý je bežne dostupný v obchodoch. No radšej buďte opatrný a medveďa neprekvapte. Ak by ste ho zazreli, nekrížte mu cestu a vzdiaľte sa. V lese je doma on."